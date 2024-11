Prawo jazdy. Taki obowiązek będą mieli kierowcy po 65. roku życia

Unia Europejska szykuje zmiany dla kierowców po 75. roku życia

Ale to nie wszystko. Bo gdy ukończą 75. rok życia, to będą mieli obowiązek robić to co rok. Badania te będą miały na celu ocenę zdolności koncentracji, pamięci i koordynacji ruchowej. Rzecz jasna, chodzi w nich o ograniczenie ryzyka wypadków spowodowanych przez starszych kierowców.