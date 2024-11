W środę Sejm zatwierdził nowe przepisy. Za nowelizacją ustawy głosowało 403 posłów, przeciw było 10, a 12 wstrzymało się od głosu. Teraz ustawa trafi do Senatu , choć media spekulują, że może zostać zawetowana przez prezydenta Andrzeja Dudę. Prezydent wprawdzie popiera ideę wolnej Wigilii, jednak nie zgadza się z powiązanymi zmianami dotyczącymi niedziel handlowych.

"To rozwiązanie niekorzystne dla pracowników handlu. Myślę, że pan prezydent się na to nie zgodzi. Senat musi poprawić ustawę uchwaloną przez Sejm. W przeciwnym razie posłowie będą pracować nad nią od nowa" – podaje Polskie Radio, powołując się na źródło w Kancelarii Prezydenta.

Wolna Wigilia 2025

Zgodnie z nowo przyjętą ustawą, Wigilia w 2025 roku będzie dniem wolnym od pracy. Lewica wnioskowała, by zmiany obowiązywały już w tym roku, jednak ta propozycja została odrzucona.

Koalicja Obywatelska zaproponowała kompromis – w zamian za wolną Wigilię w grudniu ma obowiązywać dodatkowa niedziela handlowa. Projekt w takiej formie został przyjęty, co oznacza, że w przyszłym roku Polacy będą mieli aż trzy niedziele handlowe w grudniu.

Ministra rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, przedstawiając projekt na posiedzeniu komisji, podkreśliła, że resort oszacował koszt wprowadzenia wolnej Wigilii. Na podstawie danych dotyczących Święta Trzech Króli wskazano, że wyniesie on od 0,3 do 1 miliarda złotych. Ministra zaznaczyła jednak, że oszacowanie skutków ekonomicznych wolnej Wigilii jest trudne, ponieważ to wyjątkowy dzień pracy, różniący się od tradycyjnych dni roboczych.