Boże Narodzenie zbliża się dużymi krokami. Po Wigilii część z nas zasiądzie pewnie przed telewizorami – ciekawe, co tym razem znajdzie się w repertuarze stacji. A skoro mamy jeszcze trochę czasu, może warto sprawdzić swoją wiedzę ze świątecznych filmów. Czy rozpoznasz popularne tytuły po jednym kadrze?

Jak dobrze pamiętasz świąteczne filmy? Rozpoznaj je po kadrze (QUIZ) Fot. materiał prasowy

Gdy myślimy o bożonarodzeniowych świętach, wielu z nas od razu przychodzi do głowy "Kevin sam w domu" z Macaulayem Culkinem ("Richie milioner"). Oglądanie, jak mały chłopiec radzi sobie z nieporadnymi włamywaczami, stało się pewną tradycją świąteczną.

Dzieło Chrisa Columbusa, reżysera "Harry'ego Pottera i Kamienia Filozoficznego", nie jest jedyną produkcją, po którą widzowie chętnie sięgają w czasie przerwy świątecznej. Choć niektórym może się to wydawać przesadzone, "Szklana pułapka" Johna McTiernana ("Predator") z Brucem Willisem ("Piąty element") także zalicza się do kultowych produkcji, bez których nie ma Bożego Narodzenia.

Czy rozpoznasz film świąteczny po kadrze? (QUIZ)

Znasz więcej filmów cieszących się szczególną popularnością w święta? Jeśli tak, to spróbuj swoich sił w naszym quizie i zgadnij tytuł po kadrze.

Kinowe premiery filmów w święta 2024. Co warto obejrzeć?

Przed świętami do polskich kin trafią:

6 GRUDNIA : oscarowy pretendent, czyli musical Cynthią Erivo ("Harriet") i Arianą Grande ("Nie patrze w górę") : oscarowy pretendent, czyli musical "Wicked" ("Harriet") i("Nie patrze w górę") 13 GRUDNIA : anime "Władca Pierścieni: Wojna Rohirrimów" inspirowane prozą : animeinspirowane prozą J.R.R. Tolkiena (fabuła skupia się na Rohanie) 20 GRUDNIA : film live-action pod tytułem (to prequel legendarnej animacji o Simbie z 1994 roku) : film live-action pod tytułem "Mufasa: Król Lew" (to prequel legendarnej animacji o Simbie z 1994 roku)

Po świętach, ale przed Sylwestrem, na dużym ekranie będziemy mogli obejrzeć:

27 GRUDNIA : zdobywca Złotego Lwa podczas Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Wenecji i pierwszy anglojęzyczny film "W pokoju obok" Pedro Almodóvara – "W pokoju obok" z Julianne Moore ("Motyl Still Alice") i Tildą Swinton ("Orlando"); dzieło Roberta Zemeckisa "Here. Poza czasem" z Tomem Hanksem ("Forrest Gump") i Robin Wright ("House of Cards")

