Film został stworzony przez kanał "Parę much". Zyskał już ponad 330 tysięcy odsłon. Widzimy na nim animowanego Donalda Tuska, który tańczy w tęczowej sukience ozdobionej ośmioma gwiazdkami w towarzystwie Jarosława Kaczyńskiego ubranego w garnitur.

Lech Wałęsa napisał post poświęcony zwycięstwu Donalda Trumpa. Były to krytyczne słowa. "Dla mnie Naród Amerykański do tych wyborów był wzorcem godnego postępowania, do polityków miałem ograniczone zaufanie nie licząc prezydenta Clintona. Po tych wyborach zmieniam zdanie" – napisał były prezydent na Facebooku. "Oprócz różnych widocznych uwag wybór Trumpa jest co najmniej niewychowawczy niegodny jako wzór postępowania czy naśladowania... Po takim przykładzie, wzorze co można wymagać, oczekiwać od Obywatela. LW" – dodał były prezydent RP (pisownia oryginalna - red.). Internautów jednak post Lecha Wałęsy rozbawił. Bowiem laureat Nagrody Nobla wrzucił wspólne zdjęcie z Trumpem, ale... do góry nogami. I trudno powiedzieć, czy zrobił to celowo czy też była to najzwyklejsza złośliwość rzeczy martwych.