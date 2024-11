Ostatni tydzień przelał czarę goryczy. Od poniedziałku aktywiści Ostatniego Pokolenia regularnie blokują najważniejsze arterie stolicy, by zwrócić uwagę opinii publicznej na katastrofę klimatyczną. Na ogół zatrzymywali ruch na Wisłostradzie, dziś rano blokada pojawiła się na Czerniakowskiej, między Chełmską a Gagarina.

– To, co robią aktywiści, nie doprowadzi ostatecznie do zmian, których oczekują – mówiła rady Melania Łuczak z Miasto Jest Nasze.