Jak pisaliśmy w naTemat, Iga Świątek poinformowała w czwartek, że miała " jedyny pozytywny test antydopingowy w jej karierze" . – 12 września dowiedziałam się o pozytywnym wyniku testu antydopingowego, z próbki pobranej 12 sierpnia, czyli przed turniejem w Cincinnati. Zostało wykryte najmniejsze w historii stężenie trimetazydyny. To najtrudniejsze doświadczenie w moim życiu. Nie zrobiłam nic złego – mówiła polska gwiazda tenisa .

– Dlatego po znalezieniu źródła jeszcze potrzebny był czas, na to, żeby ta sprawa się zakończyła. Co właśnie dzieje się teraz. Ale ogólnie od 12 września byłam zawieszona automatycznie, dlatego nie mogłam zagrać turniejów w Azji i nie mogłam obronić właściwie swojego rankingu – mówiła tenisistka, która w ostatnim czasie spadła na drugie miejsce rankingu WTA (wyprzedziła ją Białorusinka Aryna Sabalenka).

Świątek podkreśliła, że wraz z całym swoim zespołem "zmierzyła się z ogromnym stresem i lękiem". – Mogę z czystą kartą wrócić do tego, co kocham najbardziej i wiem, że będę teraz silniejsza niż kiedykolwiek. [...] Chcę być z Wami szczera i choć wiem, że nie zrobiłam nic złego, z szacunku do kibiców i opinii publicznej dzielę się wszystkimi szczegółami tego najdłuższego i najtrudniejszego turnieju w mojej karierze. Mam największą możliwą nadzieję, że zostaniecie ze mną"– dodała.