Niebo nad centrum Tbilisi wygląda jak w noc sylwestrową – tak protestujący Gruzini opisywali dziennikarzom to, co ostatniej nocy działo się w stolicy ich kraju. W niedzielę w centrum Tbilisi słychać było nie tylko gwizdy i wykrzykiwane hasło "Gruzja!".

Napięta sytuacja w Gruzji. Są kolejne nagrania z masowych protestów

W Tbilisi od czwartku trwają protesty opozycji przeciwko prorosyjskiemu rządowi Irakliego Kobachidze. Gruziński premier, lider Gruzińskiego Marzenia, zawiesił do 2028 roku rozmowy o wstąpieniu kraju do Unii Europejskiej. Do protestujących dołączyła prezydentka Salome Zurabiszwili, która stwierdziła, że rząd "wypowiedział wojnę własnemu narodowi".