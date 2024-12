Dziesiątki osób w szpitalach, setki w przepełnionych aresztach. To tylko ułamek tego, co dzieje się od czterech dni w Gruzji . Stolica kraju Tbilisi stała się areną starć protestujących z funkcjonariuszami. Ci pierwsi uzbrojeni w butelki i cegły dwukrotnie próbowali podpalić budynek parlamentu. Drudzy wyposażeni w gaz łzawiący, armatki wodne i granaty hukowe siłą rozpędzają protestujących.

Dmitrij Miedwiediew o protestach w Gruzji. Grozi krajowi i prezydentce

Do sytuacji w Gruzji we wpisie na Telegramie odniósł się Dmitrij Miedwiediew. "W Gruzji ma miejsce próba kolejnej "kolorowej ("różowej", "pomarańczowej" itp.) rewolucji". Część ludzi na ulicy krzyczy, niszczy i podpala wszystko dookoła. Druga część milczy" – zaczął były prezydent Rosji .

W kolejnych słowach zaatakował on prezydentkę Gruzji Salome Zurabiszwili, która wprost powiedziała, że konieczne jest powtórzenie sfałszowanych wyborów. Dodała też, że dopóki to się nie stanie, nie zamierza opuszczać swojego stanowiska. "Kiedyś za takie rzeczy wieszano ludzi na latarniach. Teraz nastały humanitarne czasy. To minie" – stwierdził Miedwiediew, odnosząc się do jej słów.

Starcia w Gruzji trwają. Rząd nie zamierza powtarzać wyborów

Upór Gruzinów nie słabnie. Każdego wieczora gromadzą się, aby po raz kolejny zademonstrować swoje niezadowolenie z wyników wyborów, co do których mają wiele wątpliwości. Emocje podgrzewa fakt, że Gruzińskie Marzenie, które wygrało wybory, zapowiedziało w czwartek 28 listopada odłożenie do 2028 roku jakichkolwiek rozmów na temat wstąpienia Gruzji do Unii Europejskiej. To po tym wydarzeniu ludzie wyszli na ulice.