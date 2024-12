Skąd się biorą pluskwy w domu?

Po czym poznać, że mamy pluskwy w domu? Znakiem mogą być ślady ugryzienia

Jest kilka sposobów na to, by rozpoznać, że mamy w domu pluskwy. Najprędzej odkryjemy to niestety na własnej skórze. Dosłownie. I to wtedy, gdy smacznie śpimy, bo pluskwy żerują w nocy. Ugryzienie pluskwy swędzi bardziej niż ukąszenie komara. Jednak nie wszyscy mogą je poczuć. Ba! Nie u wszystkich może się pojawić nawet ślad po ugryzieniu!

Czy ślad po pluskwie rozpoznasz po tym, że na skórze są trzy kropki, które tworzą trójkąt? W niektórych przypadkach tak może to wyglądać, ale nie jest to ogólna reguła.

Gdzie ukrywają się pluskwy?

w książkach, płytach za tapetą w odzieży pod dywanami za listwami przypodłogowymi w ubytkach w ścianie w łóżku: występują na materacach, szczelinach w ramie łóżka i wezgłowiu w innych meblach, zwłaszcza w okolicach szwów i suwaków krzeseł i kanap w złączeniach szuflad w ramach obrazów w lustrach ściennych w żaluzjach w fałdach zasłon i karnisze w listwie z przewodami elektrycznymi w obudowach gniazdek elektrycznych

Jak zwalczyć pluskwy w domu? To wcale nie jest takie łatwe, ale są sposoby

Praktycznie każda rzecz związana z pluskwami jest uciążliwa (no może oprócz tego, że na szczęście nie latają, a ich ugryzienia nie są śmiertelne... z wyjątkiem osób, które są na to uczulone). To samo dotyczy tego, jak się ich pozbyć. Jest to szalenie trudne. Nie pomoże nawet tygodniowa ewakuacja z domu, by nie dostarczać im żywicieli (czyli nas), bo mogą się hibernować przez... kilka miesięcy i w uśpieniu czekać na nasz powrót.