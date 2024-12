Ukraiński patostreamer Vladyslav O., znany jako Crawly, został w piątek deportowany z Polski. Po licznych skandalach, w tym demolowaniu samochodów w centrum Warszawy , otrzymał dziesięcioletni zakaz wjazdu do strefy Schengen.

Deportacja i zakaz wjazdu Crawley'a do strefy Schengen

Jak informowaliśmy w naTemat.pl zatrzymanie patostreamera miało miejsce w Warszawie. Policja zgarnęła go po licznych wybrykach, które wywoływały oburzenie opinii publicznej. Crawly, znany z kontrowersyjnych treści na TikToku , został przekazany Straży Granicznej, która odwiozła go na granicę z Ukrainą.

Decyzją ministra spraw wewnętrznych i administracji na wniosek szefa ABW , 23-latek otrzymał zakaz wjazdu do strefy Schengen na dziesięć lat.

"Jestem w Pradze" – prowokacyjne nagranie Crawley'a

Zaledwie dzień po deportacji Crawly ponownie wywołał zamieszanie. Na swoim kanale w serwisie Telegram zamieścił film, na którym widać go jadącego dorożką przez miejskie ulice. – Nie mam już pieniędzy na taksówki, więc muszę korzystać z takich środków transportu. Co robić? Napiszcie, bo tak dłużej nie da się żyć – powiedział, ironizując na temat swojego życia po deportacji. Internauci szybko rozpoznali, że miejsce, w którym nagrano materiał, to najprawdopodobniej czeska Praga.