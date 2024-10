Kolejny kraj po Niemczech podjął radykalne kroki na granicach. Zdziwicie się, który

Kraje Unii Europejskiej zmagają się z narastającym kryzysem bezpieczeństwa, co skłania je do wprowadzania radykalnych zmian na granicach. Po Niemczech, do grona państw prowadzących kontrole graniczne dołączył kolejny uwielbiany przez turystów kraj. Podróżni będą musieli uzbroić się w cierpliwość.