"Musimy skończyć raz na zawsze z polsko-polską wojną. Ona nie przyniosła Polsce niczego dobrego, przyniosła bardzo wiele zła, bardzo wiele nieszczęścia. Polsce potrzebny jest wzajemny szacunek uczestników życia publicznego, rozmowa o polskich sprawach - w wielu miejscach potrzebny jest kompromis. (...) To wezwanie kieruję do wszystkich uczestników życia publicznego - zakończmy polsko-polską wojnę. Nie trzeba nam dzisiaj w Polsce żadnej wojny, potrzebna jest spokojna rozmowa o Polsce (...), w której nie traktuje się politycznego konkurenta jako wroga, tylko jako partnera, którego chce się pokonać w wyborach, ale nie chce się niszczyć. Mam nadzieję, że po tych niedobrych latach zakończonych straszliwą tragedią smoleńską, te wybory rozpoczną w życiu publicznym nową epokę. Tego chciałbym życzyć wam wszystkim, Polsce, sobie".

"Tamten Jarosław Kaczyński, sięgający po twardą retorykę, mówiący o małych i marnych przeciwnikach, stojących tam, gdzie stało ZOMO, jest już nieodwracalną przeszłością?"

"Historia biegnie do przodu i nigdy się jej nie da cofnąć. To jest już przeszłość. Ja chcę być politykiem, który wyciągnął wnioski z tragedii, która się zdarzyła".

Stąd bezpośredniego wpływu na przebieg kampanii zostają pozbawieni politycy "jastrzębi", np. Jacek Kurski czy Zbigniew Ziobro . Ów koncept ze zmianą oblicza prezesa to tylko kreacja, na potrzeby chwili, rola, którą napisano dla Kaczyńskiego, i którą on heroicznie odgrywa, wbrew swej naturze i politycznemu emploi, kalkulując, że na tyle spodoba się publiczności, że ta da owacje na stojąco i – zwycięstwo w wyścigu z Bronisławem Komorowskim.

Tyle że prezes PiS przegrywa w II turze. I natychmiast wraca do dawnego, ostrego repertuaru. Dwa tygodnie później działa już podkomisja smoleńska Antoniego Macierewicza, która zasłynie z oskarżeń Tuska o zmowę z Putinem i zamach na polskiego prezydenta. Najdziwniejsze w tej historii jest to, że rok później Kaczyński udziela wywiadu "Newsweekowi", w którym z rozbrajającą szczerością odsłania kulisy swej transformacji. Mówi:

W skrócie: prezes mówi, że udawał łagodnego, bo tak mu kazano, a jego własna wola była stępiona farmakologią. "Gołębie" zostały wypchnięte z PiS, Kaczyński wcisnął gaz do dechy. Nikt przez kolejne lata nie był go w stanie wyprzedzić w praktykach polaryzacyjnych. Dzielił, etykietował, obrażał, oskarżał, insynuował, wykluczał z narodowej wspólnoty. Bo dla niego polityka jest po prostu nieustannym konfliktem i w zasadzie wyłącznie tym.

Jego mistrz, Carl Schmitt, w książce "Pojęcie polityczności", naucza, że "polityczność można zrozumieć tylko przez antagonizm, przez odniesienie się go do realnej możliwości i jednoczenia się ludzi według różnicy między przyjacielem i wrogiem, niezależnie od tego, jak oceniać będziemy polityczność z punktu widzenia religii, moralności, norm estetycznych czy ekonomii".

Czyli polityka pojawia się dopiero wtedy, kiedy znajdziesz i zdefiniujesz wroga. A jeśli jest już nazwany wróg, to zaczynasz z nim walczyć. Tego kurczowo trzyma się Kaczyński na co dzień, ale co jakiś czas – wtedy, kiedy uznaje to za politycznie korzystne – zaczyna nawoływać, on lub jego podwładni, do pojednania.