Zadaliśmy w PiS kluczowe pytanie ws. wymiany Nawrockiego. "Głowy nie położę"

– Zasadniczy i nieustępliwy – tak o Karolu Nawrockim mówi naTemat jeden z posłów PiS, który miał okazję osobiście poznać kandydata na prezydenta. To miał być as wyciągnięty z rękawa przez Jarosława Kaczyńskiego. Zapytaliśmy w PiS o to, czy Nawrocki może okazać się nagle kandydatem "do wymiany". Na przykład na... Przemysława Czarnka.