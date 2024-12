Sondaż. Polacy o "ponadpartyjności" kandydata PiS Karola Nawrockiego

Postrzeganie Nawrockiego różni się w zależności od wieku, wykształcenia i miejsca zamieszkania respondentów. Mężczyźni częściej niż kobiety wskazują na jego związek z PiS, podobnie osoby starsze. W najmłodszej grupie wiekowej 37 proc. badanych uznaje go za kandydata PiS , podczas gdy wśród najstarszych ten odsetek wynosi już 61 proc. Osoby z wyższym wykształceniem oraz mieszkańcy największych miast również częściej postrzegają go jako kandydata partyjnego.

PiS i kampania Karola Nawrockiego

– Moja wielka miłość do Polski i determinacja do tego, by być kandydatem wszystkich Polaków, wynika z dziesiątków, setek spotkań z setkami tysięcy ludzi w ostatnich piętnastu latach mojej działalności publicznej – mówił Nawrocki podczas posiedzenia Rady Politycznej PiS.

Jednak nie od dziś wiadomo, że Nawrockiemu poglądami bliżej jest do elektoratu skrajnej prawicy (mówił np. o "genie polskości"). We wszystkich dotychczas zorganizowanych spotkaniach aktywny udział brali politycy PiSu, a prezydent Andrzej Duda określił go jako "bliskiego jego sercu", co może sugerować szczególną więź z wartościami reprezentowanymi przez obóz Zjednoczonej Prawicy.