Hollywood ma już ponad sto lat. W tym czasie przez amerykańską kinematografię przewinęło się wiele nazwisk – mnóstwo reżyserów i reżyserek (wśród nich wirtuozów), scenarzystów, operatorów, a także aktorów. Jednak gdy mówimy o zagranicznych gwiazdach, trzeba mieć na uwadze, że Fabryka Snów odnosi się przede wszystkim do branży filmowej, a nie telewizyjnej czy muzycznej (internauci często popełniają ten błąd i wrzucają wszystkich do jednego worka).

Meryl Streep ("Wybór Zofii" i "Mamma Mia!") każdy zna, podobnie jak Roberta De Niro ("Taksówkarz" i "Ojciec chrzestny II" ). Lata mijają, a tradycji musi stać się zadość. Starsze gwiazdy powoli tracą swój blask, dlatego też są zmuszone do ustąpienia miejsca młodszym aktorom i aktorkom.

Czy poznasz aktorki i aktorów po opisie? (QUIZ na 15 pytań)

W naszym quizie znajdziecie 15 opisów, które odpowiadają jednemu aktorowi, bądź aktorce. Nie obawiajcie się – pytania zostały ułożone tak, by zadowoleni byli i miłośnicy starego Hollywoodu, i fani młodego pokolenia twórców kina. Nawet jeśli nie odgadniecie właściwego nazwiska, to i tak dowiecie się czegoś nowego. Do dzieła!