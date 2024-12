Doszło jednak do przerażających scen. Po godzinie Friz stracił czucie w nogach i nie mógł się ruszyć. Z kolei Jay Dąbrowski miał objawy hipotermii: silne dreszcze i ból. Było słychać przeraźliwe krzyki mężczyzn. Ratownicy medyczni robili, co mogli, aby im pomóc. To wyzwanie mogło skończyć się tragedią.

Do dziś niektórym doskwierają przykre skutki. – Mam uszkodzone nerwy w stopach. Od półtora miesiąca mam dwa palce zdrętwiałe. Mam mrowienie 24/7 w obu największych palcach. Do tego uszkodziły mi się wszystkie nerwy w dłoniach. Wyczuwam wszystkie materiały inaczej: bluzę, podkładkę od myszki, wszystko czuję inaczej, bo mam poniszczone końcówki nerwów – ujawnił Dominik Stokłosa.

Natomiast Karolina Korwin-Piotrowska na Instagramie zwróciła uwagę na pewną kwestię: "Czy ktoś kontroluje tego typu challenge? Czy byle patologia może sobie to robić i filmować, zarabiać na tym? I czy ktoś mi wytłumaczy, czym to się różni od patologii we freak fightach? Poświęciłam kawałek życia, żeby to zobaczyć. I naprawdę pytam, kto na to pozwala i to kontroluje".