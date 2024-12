Rumunia i Bułgaria będą łatwiej dostępne przez granicę lądową

– Osiągnęliśmy zgodę na szczeblu ministrów spraw wewnętrznych czterech zaangażowanych państw obecnych w Budapeszcie i chciałbym podziękować wszystkim zespołom zaangażowanym w negocjacje. Biorąc pod uwagę wszystkie te konkretne aspekty, jestem przekonany, że po 13 latach Rumunia osiągnie pełną akcesję do Schengen do końca roku – powiedział premier Marcel Ciolacu podczas niedawnej wizyty na Węgrzech , cytowany przez Schengen News .

Co ważne, pełne przystąpienie Rumunii do strefy Schengen oznacza to samo dla Bułgarii.