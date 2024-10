Jak podkreśliła komisarz ds. wewnętrznych UE Ylva Johansson podczas konferencji prasowej, wyzwania dla służb granicznych są ogromne. W 2023 roku odnotowano prawie 600 milionów przekroczeń zewnętrznych granic Schengen . To obciążenie nie tylko dla straży granicznej , ale także dla samych podróżnych, którzy nierzadko muszą zmagać się z długimi kolejkami na przejściach granicznych. W związku z tym Unia Europejska postanowiła wprowadzić w tej kwestii ważne zmiany.

Cyfryzacja dokumentów podróży – klucz do sprawniejszej kontroli

Cyfrowe dokumenty podróży to propozycja, która ma zrewolucjonizować sposób funkcjonowania granic w Unii Europejskiej . Jak wyjaśnia Ylva Johansson, dzięki wprowadzeniu cyfrowych dowodów i paszportów proces kontroli na granicach stanie się o wiele bardziej efektywny. Straż graniczna będzie mogła identyfikować dokumenty w sposób szybszy i bezpieczniejszy, co pozwoli na wcześniejsze wyłapywanie podejrzanych przypadków.

Cyfrowe wersje dokumentów będą zawierały te same informacje co ich tradycyjne odpowiedniki – zdjęcie, dane osobowe oraz informacje o obywatelstwie. Nowością jest jednak fakt, że podróżni będą mogli przechowywać swoje dokumenty w formie cyfrowej na urządzeniach mobilnych, co umożliwi załatwienie formalności przed samą podróżą. Dzięki temu linie lotnicze oraz służby graniczne będą mogły wcześniej zweryfikować tożsamość pasażerów i zakończyć część kontroli jeszcze przed ich fizycznym pojawieniem się na przejściu granicznym.