Zdaniem Książula jarmark w tym mieście to porażka. "Paździerz. Nie polecam..."

Książulo, znany z testów jedzenia w filmach na swoim youtubowym kanale, tym razem wybrał się na Jarmark Bożonarodzeniowy do Opola. To, co tam zastał, nazwał "paździerzem". Był, łagodnie mówiąc, zażenowany jedzeniem, które dostał w "cenach restauracyjnych".