Sklep internetowy Kontigo zakończy działalność 15 grudnia 2024 roku. "Po 10 niezwykłych latach, które spędziliśmy razem, nadszedł czas, by się pożegnać... To była piękna podróż pełna niezapomnianych chwil – wspólnych otwarć sklepów, odkrywania ulubionych kosmetyków i budowania wyjątkowej społeczności, jaką stworzyliśmy razem z Wami" – napisano m mediach społecznościowych.

Rabaty dla klientów

Wśród nich nie brakuje kosmetyków do pielęgnacji – na przykład peelingi w wygodnych saszetkach czy maseczki do twarzy, których ceny zaczynają się już od zaledwie 2 zł. Miłośnicy makijażu mają w czym wybierać. Np. pomadki marki Essence można nabyć za jedyne 5 zł, a palety cieni do powiek od Catrice, dostępne są za 17 zł. Nie zabrakło także przydatnych akcesoriów: pędzli do makijażu, szczotek do włosów czy klamer, które można kupić w wyjątkowo przystępnych cenach.