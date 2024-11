To już 19. edycja tej popularnej akcji. W Rossmannach pojawią się misie, które po raz kolejny zostały stworzone przez znanych polskich projektantów. Każdy zakupiony miś to realna pomoc. Dochód ze sprzedaży maskotek zasili Fundację TVN oraz projekt "Zdrowie w głowie".

Drugim celem akcji jest projekt "Pomagamy jak umiemy", realizowany przez Rossmanna. Dzięki zebranym środkom zostanie rozbudowana Klinika Neurologii Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki, co zapewni lepsze warunki leczenia małym pacjentom z całej Polski.

"Podaruj misia" w Rossmann

W 2024 roku Rossmann wprowadzi do swojej oferty cztery wyjątkowe maskotki, które powstały dzięki współpracy z uznanymi polskimi projektantami. Pierwszą z nich jest Miś Damian, zaprojektowany przez Damiana Michałowskiego i Tomasza Ossolińskiego. Miś ten nosi tradycyjny góralski sweter, który stanowi nawiązanie do kultury góralskich regionów.

Trzecią jest Misia Julia, której powstanie jest wynikiem współpracy Julii Kamińskiej i Łukasza Jemioła. Misia w tej wersji to przytulanka w różowej sukience. Ostatnią maskotką w ofercie jest Misia Ola, zaprojektowana przez Olę Adamską i Dawida Wolińskiego. Nosi błękitną sukienkę z kapturem, która wyróżnia ją na tle innych.

Kiedy maskotki będą dostępne?

Misie będą dostępne w Rossmannie od początku grudnia. Cena jednej maskotki to 65 zł. Będzie je można kupić nie tylko w sklepach stacjonarnych, ale także na stronie internetowej. Miś to świetny pomysł na prezent dla każdego, bez względu na wiek. Co więcej, kupując maskotkę, nie tylko sprawiamy radość bliskiej osobie, ale także wspieramy szczytny cel – pomagamy innym.