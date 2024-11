Czy jutro jest niedziela handlowa? To pytanie zadaje sobie dziś każdy, kto rozważa, czy warto udawać się na zakupy dzień po Black Friday, czy może jednak odłożyć to na niedzielę. Nie mamy jednak dobrych wiadomości. Choć w grudniu sklepy będą mogły być otwarte w dwie niedziele handlowe, to żadna z nich nie przypada 1 grudnia.