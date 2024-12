Żona Lewandowskiego wylądowała w szpitalu

"Po rekonstrukcji więzadeł nadgarstka, czas na regenerację. Choć na moment muszę odpuścić własne treningi, to nie zwalniam tempa i w tym czasie chcę przygotować dla was nowe plany treningowe i zebrać inspiracje na kolejne projekty" – czytamy we wpisie, w którym wyjaśniła, co się stało.

Dodajmy, że żona Lewandowskiego jest bardzo aktywna fizycznie . Jak informowaliśmy, po przeprowadzce do Barcelony w Hiszpanii Anna Lewandowska , która jak na trenerkę fitness przystało, jest niesamowicie zajęta, znalazła jeszcze jedną nową pasję. To bachata, czyli zmysłowy taniec wywodzący się z Dominikany.

Znana trenerka fitness ostatnio zajęła się też tańcem

I zaapelowała: "To niesamowite jak pasje rozwijają nas, motywują do działania i pozwalają wyrazić siebie! Pielęgnujcie swoje pasje! Cokolwiek robicie, czegokolwiek się uczycie – nawet jeśli początki nie są łatwe – wkładajcie w to całe serducho, cieszcie się tym i patrzcie, gdzie Was do zaprowadzi. Nigdy nie jest za późno, żeby zacząć. Może to być dobra zabawa, możliwość rozwoju, sposób na odprężenie albo kto wie... sposób na życie!".