Chcesz mieć 3000 zł emerytury? Musisz mieć ponad 8500 zł brutto pensji

Najlepiej to widać na przykładzie. Jeśli za te 20 lat chcemy mieć 3900 brutto emerytury (czyli ok. 3,1 tys. zł do ręki), to obecnie musimy zarabiać... trzy razy więcej niż wynosi płaca minimalna.