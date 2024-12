Nie brakuje publikacji medialnych, w których są dowody i przesłanki, żeby stwierdzić, że Jarosław Kaczyński przez 8 lat pośrednio i bezpośrednio gwałcił polskie prawo, łamał Konstytucję, przepisy, robił to zarówno on sam, jak i jego ludzie na jego bezpośrednie zlecenie.

A dziś koalicja rządząca proceduje w Sejmie odebranie Kaczyńskiemu immunitetu za... zniszczenie wieńca podczas obchodów tzw. miesięcznicy smoleńskiej. Serio? Nie, to musi być żart. Jak nazywamy obecnie rządzącą koalicję? Koalicją 15 października. To już grubo ponad rok temu KO, Trzecia Droga i Lewica wygrały wybory, pokonały PiS . I od tej pory mają na niego tylko szarpanie wieńca?

Tak, to prawda, że podległy Kaczyńskiemu prezydent Duda misję tworzenia rządu powierzył Morawieckiemu. I że Morawiecki z całą powagą ją przyjął i twierdził, że rząd stworzy. No, a potem z żalem przyznał, że się jednak nie udało – no bywa, próbował.