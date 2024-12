Alimenty wzrosną. Regulacja trafi na biurko prezydenta

Dla wielu rodziców wychowujących dzieci w pojedynkę to zmiana nie tylko finansowa, ale i emocjonalna. Alimenty, choć stanowią prawną powinność, bywają trudne do wyegzekwowania od drugiego rodzica.

Z tego powodu wprowadzenie bardziej efektywnych rozwiązań legislacyjnych daje nadzieję na zmniejszenie problemu niepłaconych alimentów. Co dokładnie się zmieni?

Na ten moment świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości ustalonych alimentów, jednak nie wyższej niż 500 zł miesięcznie. Maksymalna wysokość jest niezmienna od początku obowiązywania ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, czyli od 2008 r. Trzeba przyznać, że przez te lata wartość pieniądza znacząco spadła, więc głosy o podwyższeniu stawki były zrozumiałe.

Nowe przepisy będą miały zastosowanie do świadczeń z funduszu alimentacyjnego, do których prawo przysługuje od 1 października 2024 r. Oznacza to wypłatę świadczeń osobom uprawnionym z wyrównaniem od 1 października 2024 r.