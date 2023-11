Druga żona Adamczyka walczy o alimenty. Ujawniła niewygodne dla niego informacje

Michał Adamczyk procesuje się o alimenty. Druga żona przerywa milczenie. Fot. TVP / screen

Jak czytamy, Michał Adamczyk od wielu miesięcy nie może dojść do porozumienia z drugą żoną, Agnieszką Piechurską. Chodzi o wysokość alimentów dla 16-letniej córki. Kobieta złożyła bowiem wniosek o podniesienie kwoty świadczenia. Pierwsza rozprawa miała odbyć się we wrześniu jednak pracownik TVP przedstawił L4.

Termin kolejnego procesu wyznaczono dopiero na luty.

– Czekamy, natomiast po ostatniej rozmowie Michała z córką można się spodziewać, jaką obrał linię obrony albo raczej sposób na przetrwanie tej sprawy. Poinformował córkę, żeby się liczyła z tym, że ten proces będzie się ciągnął i ciągnął, aż ona wejdzie w dorosłość – powiedziała Piechurska.

– Nasza córka skończy w maju 17 lat, czyli mamy rok z kawałkiem do jej pełnoletności. Jego strategia prawdopodobnie będzie taka, że nie będzie stawiał się na te rozprawy – przewiduje była żona prezentera TVP – dodała.

W telewizji zarabiał coraz więcej, ale kwoty alimentów nie zwiększał. Mój prawnik wystąpił o podwyższenie alimentów. Ustalił je sąd. Podniesiono je do 1500 zł. To było pierwsze podwyższenie. Sąd bazował na jego PIT-ach, w których wówczas wykazał 50 tys. zł zarobków miesięcznie z Telewizji Polskiej, a mimo to alimenty podwyższył o 300 zł

Agnieszka Piechurska

Druga żona Michała Adamczyka