Stanisław Tym nie żyje. Aktor "Misia" i "Rejsu" miał 87 lat

"Przeżył powstanie warszawskie w piwnicy walczącego miasta. Studiował chemię na Politechnice Warszawskiej, przetwórstwo na SGGW i aktorstwo na PWST, ale do kina i felietonu dotarł poprzez kabaret – jeszcze pracując jako bramkarz i szatniarz w klubie Stodoła, proponował skecze Studenckiemu Teatrowi Satyryków" – pisze o zmarłym aktorze "Polityka".

To tam Tym rozpoczął swoją karierę, później współtworzył też kabarety Owca, Dudek, Lopek i Wagabunda, a jego talent pisarski i aktorski błyszczał w skeczach i monologach, które z precyzją i ironią obnażały absurdy PRL -owskiej rzeczywistości.

Był jednym z ulubionych aktorów Barei. Niezapomniane role Stanisława Tyma zawdzięczamy właśnie jego słynnym filmom komediowym, jak: "Poszukiwany, poszukiwana", "Nie ma róży bez ognia", "Niespotykanie spokojny człowiek", "Brunet wieczorową porą" i "Co mi zrobisz, jak mnie złapiesz".

"Wspólnie prześwietlali wymazywane w środkach masowego przekazu albo skrzętnie retuszowane zapyziałe oblicze PRL, zmagając się z ingerencjami cenzury i zderzając z krytyką prasową. Publiczność za to te filmy pokochała – a samego Tyma szczególnie za rolę Ryszarda Ochódzkiego, kombinatora i kanciarza (...), który łączył w sobie to, co najgorsze w polskich elitach czasu realnego socjalizmu" – wspomina "Polityka".