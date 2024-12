Stanisław Tym: rodzina

– Najważniejsze to się nie dać. Nie wiem dokładnie, co to znaczy, ale wiem, że można to zrobić. Nie przejmować się, nie powracać do choroby, nie przeżywać jej stale na nowo – opowiadał. Wtedy też mówił o tym, że podczas choroby opiekowała się nim żona, Anna. On resztą otoczył ją opieką przed jej śmiercią w lipcu 2023 roku.