Duda zaznaczył w rozmowie z dziennikarzami, że spotkanie odbyło się na prośbę Nawrockiego. Podczas piątkowej konferencji Duda mówił o Nawrockim same miłe rzeczy.

– Jako kandydat na prezydenta on głosi takie idee i sam ma takie ideały, które są bliskie mojemu sercu – przekonywał prezydent. Dodał, że pogratulował Karolowi Nawrockiemu, poruszył też tematy wyborcze.

– Ja jestem urzędującym prezydentem i kampanii prowadzić już nie będę. To mówię z góry – mówił Andrzej Duda. Dodał, że w sumie to już zna Nawrockiego z różnych wydarzeń państwowych, w których wspólnie brali udział.

Mówił też, że okazje do kolejnych spotkań będą jeszcze mieli. Zapowiedział, że spotkają się podczas oddania czci ofiarom stanu wojennego .

– To są obydwu nam tematy bliskie, ważne z punktu widzenia polskiej pamięci i prawdy historycznej – mówił prezydent.

Nawrocki dziękuje, Paprocka zaprasza

Z kolei prezydencka ministra Małgorzata Paprocka poinformowała, że "prezes IPN był i jest mile widzianym gościem w Pałacu Prezydenckim". Dodała, że nie było to jego pierwsze spotkanie w pałacu i zapewne nie ostatnie. Jej słowa cytuje Polska Agencja Prasowa.

Duda robi dobrą minę do złej gry?

Pamiętacie niedawną wpadkę Andrzeja Dudy w trakcie jego oficjalnej wizyty w Armenii ? Jak pisaliśmy w naTemat.pl, wyglądało na to, że kończący kadencję prezydent nie mógł sobie przypomnieć nazwiska Karola Nawrockiego, kandydata PiS na urząd prezydenta.

Wspomniał najpierw o Rafale Trzaskowskim z Koalicji Obywatelskiej , a następnie przeszedł do kandydata wspieranego przez Jarosława Kaczyńskiego . – Prawo i Sprawiedliwość wspiera kandydata obywatelskiego… pana… pana… pana doktora Karola Nawrockiego – powiedział po chwili, korzystając z podpowiedzi osoby stojącej z boku.

Później zaczął się śmiać. Nie wiadomo, czy Duda faktycznie zapomniał, jak nazywa się szef IPN , czy było to jego celowe zagranie. Ta – skądinąd śmieszna – sytuacja sprzed kilku dni jest natomiast wymowna w kontekście tego, jakie głosy płyną teraz z Pałacu Prezydenckiego.

– Docierają do mnie takie sygnały, że prezydent jest zniesmaczony tym, że nie został nawet zapytany o to, co dalej z tymi wyborami prezydenckimi – powiedziała dziennikarka TVN24 Agata Adamek w programie "W kuluarach".