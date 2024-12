Jak podkreśla "Fakt", 5-procentowa podwyżka dla pracowników "budżetówki" oznacza wyższe pensje nie tylko dla nauczycieli, funkcjonariuszy i żołnierzy, pracowników ministerstw i urzędów oraz pracowników ZUS i KRUS, ale również dla polityków. To efekt zmian, które kilka lat temu wprowadziło Prawo i Sprawiedliwość .

Podwyżki dla polityków. Ile wyniosą pensje prezydenta i premiera w 2025 roku?

Zgodnie z ustawą budżetową na 2025 rok, którą przyjął w piątek 6 grudnia Sejm, pensja prezydenta Andrzeja Dudy w przyszłym roku wzrośnie z obecnych 25 tys. zł do 26,3 tys. zł brutto miesięcznie. Dla urzędującego prezydenta przewidziano także wyższą odprawę. Kończąc swoją drugą kadencję w przyszłym roku, Duda otrzyma jednorazowo około 78,9 tys. zł brutto.

Wzrost pensji odczują również premier Donald Tusk (jego pensja wzrośnie do około 21 tys. zł brutto) oraz ministrowie. Z kolei miesięczne wynagrodzenie parlamentarzystów zwiększy się w 2025 roku 12 826 zł do 13 467 zł brutto, co oznacza dodatkowe 641 zł. Marszałkowie Sejmu i Senatu także odnotują wyższe pensje.