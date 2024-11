Jeśli zarabiasz za mało, będziesz mógł pozwać swojego pracodawcę. Idą duże zmiany w prawie

To nie żart. Coraz bliżej do wejścia w życie dyrektywy Unii Europejskiej o przejrzystości w wynagrodzeniach. Pracodawcy będą musieli raportować wysokość płac na podobnych stanowiskach dla pracowniczek i pracowników. Ma to na celu zlikwidowanie luk płacowych na tych samych stanowiskach. Gdy taka powstanie, przedsiębiorcy będą mieli na celu jej zasypanie.