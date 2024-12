Teraz rosyjska agencja TASS, powołując się na źródła na Kremlu, podała, że syryjski dyktator wraz z rodziną dotarł do Moskwy. Wcześniej rosyjskie władze informowały, że al-Asad opuścił kraj.

Baszszar al-Asad jednak żyje? Syryjski dyktator ma być w Moskwie

"Asad po rozmowach z szeregiem uczestników syryjskiego konfliktu opuścił stanowisko prezydenta i Syrię . Rozkazał, by w sposób pokojowy przekazać władzę" – podało w niedzielę MSZ w Moskwie.

Przypomnijmy, że stan wyjątkowy w Syrii trwa od 1963 roku. Wcześniej krajem rządził Hafiz al-Asad, władzę autorytarną sprawował w latach 1971-2020. Po jego śmierci pospiesznie zmieniono konstytucję kraju, obniżając minimalny wiek prezydenta z 40 do 34 lat. "Zupełnym przypadkiem" właśnie wtedy 34 lata miał syn Hafiza, Baszszar al-Asad, który został kolejnym dyktatorem Syrii.

I tak było do soboty, chociaż problemy al-Asada zaczęły się już wcześniej. W 2011 roku w Syrii wybuchła wojna domowa. Zaczęło się od antyrządowych demonstracji, które były coraz bardziej brutalnie tłumione przez służby reżimu Asada. Siły bezpieczeństwa przekroczyły w końcu cienką czerwoną linię, a protestujący nie pozostali dłużni. Doszło do w końcu do tego, że armia al-Asada zaczęła atakować syryjskie miasta. Jego reżim był hojnie wspierany przez Rosję i Iran.