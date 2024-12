Jubileuszowa gala Babilon MMA 50 miała być świętem sportu, ale uwagę kibiców przykuło nie to, co działo się w oktagonie, a za kulisami. Dwaj dawni mistrzowie – Andrzej Gołota i Henryk Zatyka – wzięli udział w nieplanowanym starciu, które skończyło się nokautem ze strony tego pierwszego.

W mediach pojawiły się nawet spekulacje o możliwym zorganizowaniu rewanżu dla byłego mistrza Polski na ringu. Zatyka postanowił wyjaśnić, co naprawdę wydarzyło się na gali.

Henryk Zatyka komentuje nokaut od Gołoty

Media oraz świadkowie relacjonują, że do bójki doszło, gdy Zatyka kilkukrotnie próbował nawiązać rozmowę z Gołotą, z którym od lat jest w konflikcie. Ten miał unikać kontaktu, ale gdy Zatyka coś szepnął mu do ucha, sytuacja szybko wymknęła się spod kontroli. Prawy sierpowy Gołoty powalił Zatykę na ziemię.

– Heniek podszedł do niego raz, drugi, trzeci. Andrzej nie chciał z nim rozmawiać. Zatyka coś szepnął mu do ucha, a Andrzej szybko zareagował. Moim zdaniem prowokatorem był Heniek – stwierdził Tomasz Babiloński w rozmowie z WP SportoweFakty.

Sam Zatyka nie zgadza się z tą wersją wydarzeń. W rozmowie z dziennikarzami WP SportoweFakty zapewnił, że to nie on sprowokował Gołotę.

– Tomek mówi, że ja sprowokowałem? Nie mam ochoty o tym rozmawiać. To długi temat między mną a Andrzejem. Jeśli Babiloński coś mówi, to może po to, żeby gale się lepiej sprzedawały – powiedział.