A wy wierzycie, że Karol Nawrocki to "obywatelski" kandydat na prezydenta? Tak twierdzi on sam, tak twierdzi zgodnie cały PiS. Ale Polacy nie dają wiary tym zapewnieniom. Aż 70 proc. z nas twierdzi (zgodnie zresztą z podstawową logiką), że Karol Nawrocki to kandydat Prawa i Sprawiedliwości.

Większość Polaków nie wierzy Jarosławowi Kaczyńskiemu, że Karol Nawrocki to "kandydat obywatelski" Fot. Wojciech Strozyk/REPORTER

Reklama.

Jeśli coś chodzi jak kaczka, wygląda jak kaczka i kwacze jak kaczka, to jest to kaczka – mówi stara prawda. Zaprzeczyć temu próbował Jarosław Kaczyński, który ogłosił Karola Nawrockiego "obywatelskim" kandydatem na prezydenta. Próbuje odciąć go od PiS i zbudować mu szersze, niż tylko partyjne, poparcie. Chociaż kandydata sam wybrał i płaci za jego kampanię.

Czy Polacy mu uwierzyli?

Nie. Siedmiu na dziesięciu pytanych Polaków uważa, że Karol Nawrocki jest kandydatem Prawa i Sprawiedliwości – wynika z sondażu pracowni IBRiS dla Radia ZET.

Co ciekawe, w tę pokrętną logikę nie uwierzyli nawet wyborcy PiS. Zauważmy, że poparcie dla partii Kaczyńskiego wynosi nieco poniżej 30 procent. Jednocześnie jedynie niecałe 17 proc. jest przekonanych, że Nawrocki jest kandydatem obywatelskim na prezydenta.

Reklama.

W sondażu zadano pytanie, czy Nawrocki jest kandydatem obywatelskim, kandydatem PiS czy może trudno to określić. Aż 69,7 proc. badanych stwierdziło, że Nawrocki to kandydat PiS. Tylko 16,6 proc. ankietowanych uznało jego "obywatelskość". Dla 13,7 proc. badanych ta kwestia jest zagadką, na którą nie umieją odpowiedzieć.

Co ciekawe, żadnych wątpliwości co do Nawrockiego nie mają ankietowani przez IBRIS, którzy deklarują wsparcie dla obecnego obozu rządzącego. Oni w ogóle nie zaznaczali odpowiedzi "Karol Nawrocki jest kandydatem obywatelskim". Aż 92 proc. z tej grupy badanych twierdzi, że obecny prezes IPN to kandydat Prawa i Sprawiedliwości. Tyko 8 proc. zwolenników Koalicji 15 Października zaznaczyło opcję "nie wiem / trudno powiedzieć".

Reklama.

A jak odpowiadali wyborcy PiS?

Zaledwie 42 proc. rodaków popierających politykę prezesa Kaczyńskiego wierzy, że Karol Nawrocki to kandydat obywatelski. 47 proc. z nich twardo twierdzi, że to kandydat PiS. 11 proc. nie umie jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie.

IBRIS wyliczył jeszcze, że Kaczyńskiemu mniej wierzą kobiety. 70 proc. pań i 69 proc. panów twierdzi, że Nawrocki jest kandydatem PiS. Ale tylko 14 proc. kobiet i 20 proc. mężczyzn uważa, że jego kandydatura to jakiś ruch obywatelski.

Kaczyński stara się pomóc jak może

Z okazji kampanii Nawrockiego, prezes Kaczyński zaczął nawet korzystać z mediów społecznościowych. Jarosław Kaczyński od dawna uchodzi za człowieka wykluczonego cyfrowo. Wiadomo, że nie korzysta z nowoczesnych technologii. Nie ma smartfona, nie korzysta z internetu. To ostatnie nieco się zmieniło.

Reklama.

"Witam serdecznie!" – to pierwsze słowa Jarosława Kaczyńskiego, jakie pojawiły się w sobotę 7 grudnia na jego oficjalnym koncie w serwisie X. W dwie godziny ten wpis skomentowało ponad tysiąc użytkowników platformy Elona Muska.

Debiut Kaczyńskiego na tej platformie jest zaskakujący. Prezes Prawa i Sprawiedliwości do tej pory nie był obecny w mediach społecznościowych. Niedawno deklarował wręcz, że konta na X nie założy.

Teraz to się zmieniło, partia potwierdziła, że konto jest oficjalne i prawdziwe. Pokazano też, jak Kaczyński z niego korzysta. Okazało się, że na polecenie prezesa posty dodaje Radosław Fogiel. Fogiel spisuje złote myśli swojego szefa i publikuje je w jego imieniu.

: