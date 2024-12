Na razie nikt o tym zbytnio nie myśli, wszak za pasem święta, ale już po 1 stycznia czeka nas kolejne rozliczenie z fiskusem. Rodzice nie powinni zapominać o tym, że przysługuje im ulga na dzieci. Jednak jest tyle warunków, wyjątków i "haczyków", że lepiej się wcześniej na to przygotować i zasięgnąć wiedzy. Na czym to polega i ile można uzyskać zwrotu z podatku?

Jak uzyskać ulgę na dziecko? Rodzice mogą liczyć na spore zwroty podatku.

Ulga na dziecko lub dzieci to jeden ze sposobów na to, by zapłacić mniejszy podatek. Mogą z niej skorzystać rodzice, opiekunowie i rodzice zastępczy niepełnoletnich dzieci. Znajdziemy ją w sekcji "Ulgi i odliczenia" przy rozliczaniu PIT-u.

Warunkiem koniecznym nie jest tylko samo posiadanie dziecka, ale i posiadanie nad nim władzy rodzicielskiej. Co przez to mamy to mamy rozumieć?

"​​​​Aby skorzystać z ulgi, konieczne jest faktyczne wykonywanie władzy rodzicielskiej nad małoletnim dzieckiem. ​​​​Polega to na sprawowaniu pieczy nad dzieckiem (jego majątkiem) oraz wychowywaniu dziecka. ​​​​​​Posiadanie władzy rodzicielskiej (bez jej faktycznego wykonywania), utrzymywanie sporadycznych kontaktów z dzieckiem czy płacenie alimentów nie wystarcza do zastosowania ulgi" – podaje rząd na swojej stronie.

Jakie warunki trzeba spełnić, by dostać ulgę na dziecko?

Warunków, które musimy spełniać, jest całkiem sporo (limitów też, o których za chwilę). Przede wszystkim, nie na każde dziecko przysługuje ulga. Możemy liczyć na zwrot podatku jeśli pociecha spełnia jedną z tych rzeczy:

dziecko nie ukończyło 18 lat dziecko otrzymuje zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną dziecko do 25 roku życia, jeśli ciągle się uczy i suma jego dochodów (z wyjątkiem renty rodzinnej) i przychodów z ulgi dla młodych i ulgi na powrót nie przekracza dwunastokrotności kwoty renty socjalnej w wysokości, która obowiązuje w grudniu roku podatkowego

To jednak nie wszystko. Jest bowiem "haczyk" w kwestii dochodów. Jeśli mamy więcej niż jedno dziecko lub przynajmniej jedno jest z niepełnosprawnością, to nasze zarobki nie mają znaczenia. W innych wypadkach są pewne limity dochodu:

jeśli mamy jedno dziecko i wychowujemy je samotnie – nie możemy zarabiać rocznie więcej niż 112 000 zł jeśli mamy jedno dziecko i jesteśmy w związku małżeńskim przez cały rok – łącznie nie możemy zarabiać rocznie więcej niż 112 000 zł jeśli mamy jedno dziecko i nie jesteśmy w związku małżeńskim (lub byliśmy częściowo w ciągu roku) – nie możemy zarabiać rocznie więcej niż 56 000 zł.

O ulgę mogą zabiegać rodzice i opiekunowie rozliczający PIT-36 i PIT-37, czyli są podatnikami podatku dochodowego od osób fizycznych.

Z ulgi nie możemy skorzystać, jeśli nasze dochody są opodatkowane 19 proc. podatkiem liniowym z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej bądź działów specjalnych produkcji rolnej lub są opodatkowane zryczałtowanym podatkiem dochodowym (ryczałtem ewidencjonowanym, kartą podatkową).

Ulga na dziecko w 2025 roku. Ile zwrotu możemy uzyskać?

Czas odpowiedzieć na najważniejsze pytanie: na jak wysoki zwrot możemy liczyć? Kwoty zależą od liczby dzieci.

na pierwsze dziecko – 92,67 zł miesięcznie (co daje rocznie 1 112,04 zł) na drugie dziecko – 92,67 zł miesięcznie (co daje rocznie 1 112,04 zł) na trzecie dziecko – 166,67 zł miesięcznie (co daje rocznie 2 000,04 zł) na czwarte i każde kolejne dziecko – 225,00zł (co daje rocznie 2 700,00 zł)

Trzeba podkreślić, że powyższe ulgi sumują się. Tak więc jeśli mamy dwójkę dzieci, to możemy liczyć na roczną ulgę w wysokości 2224,08 zł (1112,04 zł + 1112,04 zł). Jeśli mamy troje dzieci, to wtedy dostaniemy 4224,12 zł zwrotu (1112,04 zł + 1112,04 zł + 2 000,04 zł). Z kolei w przypadku czwórki dzieci ulga wynosi aż 6924,12 zł (1112,04 zł + 1112,04 zł + 2000,04 zł + 2700 zł).

