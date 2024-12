Przypomnijmy: jeszcze przed rozpoczęciem rozprawy w sądzie adwokat Marcina Romanowskiego przekazał, że posła PiS nie będzie na posiedzeniu, gdyż "przeszedł poważną operację z komplikacjami". Nie powiedział, o co dokładnie chodzi. – Mam odpowiednią dokumentację, więc nie jest to rzecz, której nie można łatwo potwierdzić – stwierdził mec. Bartosz Lewandowski.

Romanowski ma trafić do aresztu, ale jest po operacji

– Człowiek tak naprawdę uszedł z życiem, bo doznał dość istotnego krwotoku, o tym mogę powiedzieć, który naprawdę sprowadził stan zagrażający życiu i wrócił pan Romanowski z drugiej strony. To jest kwestia zasad humanitaryzmu, ale to niech sąd oceni we własnym zakresie – wyjaśnił adwokat.