Najbliższe dni to epizod zimowy, nie tylko związany z opadami śniegu na południu i południowym wschodzie Polski. Nastąpi też znaczne, ale krótkotrwałe ochłodzenie.

Gdy w drugiej połowie tygodnia przejdzie śnieżyca na południu Polski, dostaniemy się pod wpływ niżu Ernst. W nocy i podczas porannych rozpogodzeń czeka nas mróz, i to nie tylko przy gruncie.

Jaka pogoda w połowie grudnia w Polsce?

Wyż Ernst obecnie znajduje się nad Wielką Brytanią . Do 14 grudnia jego centrum przejdzie nad Skandynawię, a następnie przez Polskę przesunie się nad Rumunię. W połączeniu z cyklonem znad wschodniej Europy zaciągnie zimne powietrze w głąb Polski.

A co z pogodą na święta i Sylwestra? O to redakcja naTemat zapytała w IMGW. Z jednej strony synoptycy w rozmowie z Natalią Kamińską ujawnili, że za wcześniej na jednoznaczne wnioski, bo do Świąt Bożego Narodzenia zostało jeszcze ponad 2 tygodnie.