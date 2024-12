Jednak dodajmy, że w tym sezonie co najmniej dwukrotnie pokazali, że są zdolni do niesamowitych rzeczy. Efektownie pokonali na wyjeździe Real Madryt 4:0, a w Lidze Mistrzów wygrali u siebie z Bayern Monachium 4:1.

Te dwa mecze oraz ogrom młodych talentów, jakie do dyspozycji ma Hansi Flick, sprawiają, że zespół z Katalonii postrzegany jest jako jeden z faworytów do końcowego triumfu w najbardziej elitarnych europejskich rozgrywkach. Chociaż oczywiście nie tacy faworyci już przegrywali i wszystko rozstrzygnie się wiosną.

Mecz Borussia - Barcelona w 6. kolejce Ligi Mistrzów

Jednak mecz w Dortmundzie będzie szczególny z jeszcze jednego powodu. Gdyż to tam wszystko dla Lewego się zaczęło. Nieznany prawie nikomu piłkarz z Polski po doszlifowaniu przez Kloppa zaczął być nagle jedną z najbardziej pożądanych 9-tek na świecie, a bój o niego stoczyły Real z Bayernem. Nie ma co się dziwić wielkiemu rywalowi Barcelony, że już w 2012 roku chciał mieć Lewego na Bernabeu.

Klub z Zagłębia Ruhry prowadzony wówczas przez Jürgena Kloppa z Lewandowskim na szpicy sensacyjnie dwa razy zabrał w latach 2011 i 2012 mistrzostwo Niemiec Bayernowi, by w 2013 roku dotrzeć do finału Ligi Mistrzów (przegrał w nim właśnie z Bayernem 1:2). Ostatecznie Lewy w 2014 roku wylądował w stolicy Bawarii, gdzie pobił wszelkie rekordy strzeleckie, na czele ze słynnym rekordem bramek w jednym sezonie legendy Bayernu Gerda Müllera (40). Lewandowski strzelił ich wówczas 41. A potem trafił do Barcelony, gdzie bije kolejne rekordy.