Menedżerowie podali powody zwalniania pracowników z pokolenia Z z pracy

Aż 6 na 10 firm przyznało się do zwalniania młodych pracowników niedługo po zatrudnieniu. Swoimi doświadczeniami w tym zakresie podzieliło się 966 doświadczonych liderów biznesu.

brak motywacji i inicjatywy (50 proc. wskazań), brak profesjonalizmu (46 proc.), słabe umiejętności organizacyjne (42 proc.).

trudności w komunikacji, problemy z przyjmowaniem informacji zwrotnych na temat swojej pracy.

Z drugiej strony badani wskazywali na "brak odpowiedniego doświadczenia zawodowego" jako powód swojego niezadowolenia z młodych pracowników. Taką odpowiedź podało aż 38 procent ankietowanych. W tym przypadku bardzo istotne wydaje się więc dostosowanie oczekiwań i skupienie się na "potencjale, a nie na doświadczeniu". W taki sposób ocenił to Huy Nguyen, główny doradca ds. edukacji i rozwoju kariery w Intelligent. Ekspert ten przestrzegł menedżerów przed odrzucaniem pracowników z pokolenia Z na podstawie stereotypów, które panują na ich temat. Powodem jest to, że za odpowiednie przygotowanie do nowego miejsca pracy powinien odpowiadać nie tylko pracownik, ale i pracodawca.