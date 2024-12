Marcin Romanowski, poseł Prawa i Sprawiedliwości w poniedziałek miał stawić się przed sądem na rozprawie, ale trafił do szpitala. Sprawa dotyczy zarzutów postawionych mu za nadużycia związane z Funduszem Sprawiedliwości .

Marcin Romanowski ma zostać zatrzymany przez policję

– Człowiek tak naprawdę uszedł z życiem, bo doznał dość istotnego krwotoku, o tym mogę powiedzieć, który naprawdę sprowadził stan zagrażający życiu i wrócił pan Romanowski z drugiej strony. To jest kwestia zasad humanitaryzmu, ale to niech sąd oceni we własnym zakresie – tłumaczył mediom mecenas Bartosz Lewandowski.