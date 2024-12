Serial "Stamtąd" (produkcji Epix i MGM+) przenosi widzów do zapomnianego miasteczka, z którego nie ma ucieczki. Kiedy już raz przekroczysz jego granice, wolności już nie uświadczysz. Mieszkańcy opustoszałego domu kolonialnemu, przyjaznej restauracji czy chłodnego kościoła, każdej nocy muszą zmagać się z krwiożerczymi bestiami, które przyjmują ludzie oblicze. Jedyną ochroną przed nimi są tajemnicze kamienne amulety.

W serialu stworzonym przez producentów "Zagubionych" z lat 2004-2010, główną rolę gra Harold Perrineau (znany z roli Michaela w "Lost" ), który wciela się w odważnego szeryfa Boyda za wszelką cenę starającego się zaprowadzić porządek, gdy świat wokół się sypie. Do pozostałych istotnych dla fabuły postaci należą m.in. mężczyzna od kilku dekad żyjący we Fromeville, czyli Victor (Scott McCord), Tabitha (Catalina Sandino Moreno), której na chwilę udało się uciec z miasteczka, i (SPOILER!) zabity w finale 3. sezonu mąż – Jim (Eion Bailey).

Czy Jim wróci w 4. sezonie "Stamtąd"? Oto teoria dot. jego śmierci

Przypomnijmy, że w ostatniej scenie dziesiątego odcinka 3. sezonu zatytułowanego "Revelations: Chapter Two" spacerujący po lesie Jim wpada na swoją córkę Julie (Hannah Cheramy) – zamiast długich włosów dziewczyna miała fryzurę na boba i duże zadrapanie na policzku, co sugerowało, że pochodzi z przyszłości. Nastolatka błagała ojca, by czym prędzej uciekał, ale ten jej nie posłuchał.