Z danych GUS wynika, że zawieszona jest już więcej niż co siódma firma. Łączna liczba podmiotów gospodarczych w Polsce zarejestrowanych w systemie REGON wzrosła w listopadzie do prawie 5,3 mln. To prawie o 156 więcej rok do roku. Ale nie wszystkie z nich działają. Zawieszonych jest aż 788 tysięcy firm, czyli aż 14,9 procent ogółu zarejestrowanych i o 8,6 procent więcej rok do roku.

budownictwie - 171,7 tys., +9,9 proc. rok do roku handlu - 148 tys., +7 proc. rdr działalnośći profesjonalnej, naukowej i technicznej - 90 tys., +9,9 proc. rdr.

administracji publicznej - +50 proc. rdr informacji i komunikacji - +19,5 proc. rdr i działalności związanej z energetyką - +14,5 proc.

Czytaj także: Oto najbardziej pożądani pracownicy w Polsce. Wyprzedzają informatyków O tym, że w branży informatycznej nie dzieje się najlepiej słychać od wielu miesięcy. Informowaliśmy na przykład o tym, że sektor IT w 2024 roku cechuje ograniczona zdolność do rekrutacji pracowników. "Pierwsze miesiące 2024 roku podtrzymują tendencję sektora IT do ograniczonej skali rekrutacji – oferty pracy dla tej specjalizacji stanowiły 9 proc. wszystkich ofert, w porównaniu do 13 proc. z pierwszego półrocza 2023 roku. Najbardziej zyskała praca fizyczna – oferty z tej kategorii stanowią już 16 proc. wszystkich ogłoszeń o pracę. Obecnie to druga najpopularniejsza poszukiwana przez pracodawców specjalizacja na Pracuj.pl. Ma na to wpływ także budownictwo, które w efekcie rosnącej liczby inwestycji i poprawy sytuacji gospodarczej, jako branża nadal pozostaje na fali wznoszącej" – mogliśmy przeczytać.