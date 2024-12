W zakładzie karnym we Wrocławiu sprzedawane są kosmetyki i produkty spożywcze, których osadzeni nie dostaną z kuchni. Oto ile trzeba wydać na Boże Narodzenie w więzieniu w stolicy Dolnego Śląska. Pisze o tym "Gazeta Wrocławska" .

Wrocław. Tyle trzeba wydać na Boże Narodzenie w więzieniu

Chodzi o Zakład Karny nr 1 przy ulicy Kleczkowskiej 1. Osadzeni, jak w innych zakładach karnych, mają ściśle określony plan dnia. Dotyczy on również jedzenia. Śniadania mają od 4:45 do 7:00. Na zjedzenie więźniowie mają równe pół godziny. Obiady jedzą od 11:40 do 16:35. Na zjedzenie ciepłego posiłku mają dwa razy więcej czasu, bo godzinę.