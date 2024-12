Ewa Wrzosek w środę 11 grudnia, decyzją Prokuratora Generalnego została odwołana z delegacji do Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Krajowej Rady Prokuratorów przy Prokuratorze Generalnym. Jest to pokłosie, wyrażanej przez nią publicznie krytyki działania Adama Bodnara jako Ministra Sprawiedliwości.

Ewa Wrzosek krytykuje działania Adama Bodnara. "Mógłby się bardziej zaangażować"

Prokurator została zapytana o przyczyny uznania przez nią Giertycha za lepszego ministra. W odpowiedzi Wrzosek wskazała na jego "widoczną gołym okiem determinację". Porównała to z obecnymi działaniami w resorcie, gdzie, według niej, brakuje stanowczości i skuteczności.

– Jako prokurator generalny Bodnar ma potężne narzędzia, których nie wykorzystuje. Mógłby się bardziej zaangażować we właściwe prowadzenie postępowań przygotowawczych i naprawianie błędów – podkreśliła na antenie radia TOK FM Ewa Wrzosek.

Stwierdziła również, że w działaniach obecnego resortu widać, że "pierwotny impet został utracony" i "determinacja spadła" do przeprowadzania zmian.

"Nie są to czasy na ścisłe trzymanie się litery prawa"

W rozmowie powrócono także do kontrowersyjnych słów Wrzosek, w których zasugerowała, że obecne prawo należy stosować elastycznie. – Nigdy nie namawiałam do łamania prawa, ale do wykorzystywania wszystkich zawartych w nim możliwości – tłumaczyła.