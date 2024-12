Słowa te szybko dotarły do Adama Bodnara , który w rozmowie z Polsatem News wyraził zdziwienie i podkreślił znaczenie lojalności w relacjach służbowych. Jak zaznaczył: "Jeśli są zastrzeżenia, to mówi się o nich szefowi".

Ewa Wrzosek odwołana

Kim jest Ewa Wrzosek?

Ewa Wrzosek to prokurator z ponad 25-letnim doświadczeniem. Jej kariera od lat budzi zainteresowanie, zarówno ze względu na otwartą krytykę rządów PiS, jak i konsekwencje, które ją za to spotkały. W 2016 roku straciła stanowisko szefowej Prokuratury Rejonowej Warszawa-Mokotów po zaledwie trzech miesiącach, co tłumaczono słabymi wynikami jednostki. Nieoficjalnie jednak decyzję wiązano z jej przynależnością do stowarzyszenia Lex Super Omnia, które krytykowało zmiany w sądownictwie, które wprowadził Zbigniew Ziobro i jego koledzy z partii.