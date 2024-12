Numerariusz Opus Dei, który żyje w celibacie. Tego o Romanowskim mogliście nie wiedzieć

Były wiceminister sprawiedliwości zapadł się pod ziemię. Prokuratura wydała za nim list gończy, od 10 grudnia policja szuka go pod adresami, w których mógł przebywać – w Warszawie i poza nią. Ale miała go też szukać w ośrodkach Opus Dei, kontrowersyjnej katolickiej organizacji. Od lat media donoszą, że Marcin Romanowski jest jej członkiem i numerariuszem. Dziś wielu mu to wyciąga. Bo w kontekście jego ucieczki nabiera to jakby nowego znaczenia.