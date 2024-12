"Wielki" protest Ostatniego Pokolenia. Tak to wyszło w praktyce

Jasna polityka rządu Tuska wobec tych protestów

Przykleili się oni do pasa startowego, co wymusiło wstrzymanie ruchu i anulowanie co najmniej 170 lotów. Służby nie mają wątpliwości, że akcja nie tylko wyrządziła ogromne szkody finansowe, ale i zagroziła bezpieczeństwu pasażerów. To miało przelać czarę goryczy i przyspieszyć prace nad zmianami w prawie wycelowanymi w aktywistów.