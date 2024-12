"Raz leżymy na ulicy, a raz jeździmy taryfą"

Ostatnie Pokolenie promuje ideę ograniczenia ruchu samochodowego i rozwój publicznego transportu. Tymczasem Leśniak przyznała, że przyjechała do telewizji taksówką, bo inaczej "nie dotarłaby na czas". – Jechałam tutaj z panem taksówkarzem. To była bardzo miła rozmowa, pan stara się zrozumieć naszą sprawę – mówiła w programie.

To wywołało lawinę komentarzy w internecie. "Jak można głosić hasła o rezygnacji z aut, a potem wsiadać do taksówki?", "No bo jak to? Raz leżymy na drodze, a raz jeździmy taryfą?" – pytają oburzeni widzowie pod zamieszczonym w sieci materiałem. Dla wielu ta sytuacja to przykład klasycznej hipokryzji.