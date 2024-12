Wprowadzony przez PiS zakaz kupowania w niedzielę jest z nami od kilku lat, a i tak klientom trudno zapamiętać, kiedy sklepy są otwarte, a kiedy obowiązuje zakaz handlu. W grudniu mamy dwie niedziele handlowe . Jedna z nich to 15 grudnia. Dodajmy, że w 2025 roku zasady ulegną niewielkiej, choć odczuwalnej zmianie, która da więcej oddechu konsumentom.

Czy w tę niedzielę jest niedziela handlowa? Czy 15 grudnia można zrobić zakupy

Nie inaczej będzie w grudniu 2024. W tym miesiącu przypadają dwie niedziele handlowe. Pierwsza z nich to 15 grudnia, a druga 22 grudnia. W te dni będziemy mogli zapomnieć o zakazie handlu i nadrobić przedświąteczne zakupy.

Gdyby w naszych sprawunkach jeszcze czegoś zabrakło, ostatecznie mamy czas do 24 grudnia włącznie. Zgodnie z prawem zakupy w wigilię można zrobić do godziny 14:00. Później obowiązuje zakaz handlu. Dodajmy, że będzie to ostatni taki rok.